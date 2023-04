SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Lula, por meio da Fundação Palmares, revogou nesta quarta-feira (5) uma portaria do governo Bolsonaro que vetava a homenagem no site da instituição a figuras negras que ainda estão vivas, ou seja, as homenagens só poderiam ser póstumas.

Assinado pelo presidente da fundação, João Jorge Rodrigues, o texto suspende essa obrigatoriedade e cria um grupo de trabalho para propor um ato normativo que substitua a portaria revogada.

A proibição de homenagear figuras ainda vivas fez com que o governo Bolsonaro retirasse homenagens a 27 nomes, como a escritora Conceição Evaristo, os cantores Gilberto Gil e Martinho da Vila e a atual ministra do meio ambiente, Marina Silva. Ativistas e políticos criticaram essa medida, afirmando se tratar de perseguição.

Durante o período em que foi presidente da Fundação Palmares, o jornalista Sérgio Camargo atacou com frequência os movimentos negros. Antes de assumir a autarquia, ele publicou nas redes sociais que a escravidão havia sido benéfica para os descendentes dos escravizados.

Especialistas, porém, desmentem essa declaração e afirmam que o regime escravocrata deu origem às desigualdades sociais entre negros e brancos que existem no Brasil.

Camargo também excluiu metade do acervo da biblioteca da fundação. Ele afirmou, sem provas, que as obras eram "pautadas pela revolução sexual, pela sexualização de crianças, pela bandidolatria."

Além de livros de Marx, Engels e Lênin, a lista do expurgo tinha títulos de autores como Max Weber, Eric Hobsbawn, H. G. Wells, Celso Furtado, Marco Antônio Villa.