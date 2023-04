SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estreia da advogada, professora e ex-deputada estadual Janaina Paschoal como comentarista do CNN Arena, nesta segunda-feira (3), dividiu a opinião dos espectadores mas, internamente, sua participação foi bastante comemorada.

Quando o programa de análise política foi ao ar, entre 18 e 20h, a CNN Brasil atingiu a liderança no segmento de canais de notícias da TV por assinatura, superando as concorrentes JPNews e GloboNews, de acordo com a Kantar Ibope media na Grande São Paulo. No horário, o CNN Arena obteve média de 0.46 pontos de audiência, ante 0.42 da JPNews e 0.38 da da GloboNews.

O programa é apresentado por Felipe Moura Brasil, e conta com um time fixo de comentaristas, além da estreante Janaina: a jornalista e analista de economia Raquel Landim e os economistas Hélio Beltrão e Joel Pinheiro da Fonseca.