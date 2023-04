RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Fernando Zor, 38, que faz dupla sertaneja com Sorocaba, resolveu contar o motivo de um afastamento das redes sociais na última semana. O cantor revelou nesta quarta-feira (5) ter ficado internado seis dias em um hospital depois de uma forte crise de ansiedade durante um voo para o Canadá, quando tomou bebida alcoólica enquanto fazia uso de remédio para dormir. "Foi uma combinação caótica", começou Zor contando detalhes do drama pessoal.

"Precisei me recuperar de uso indevido e excessivo de um remédio de dormir, o Zolpidem, com bebida alcóolica. Tive uma crise de ansiedade terrível que me impediu de seguir viagem. Eu simplesmente não consegui nem ir pra frente e nem pra trás e isso me machucou muito fisicamente. A minha família foi me buscar e me trouxe para o Brasil. Decidi imediatamente procurar ajuda médica", reconheceu o cantor.

Zor ainda contou que a internação serviu para fazer um "detox". "Queria me livrar da dependência química do remédio. Aproveitei para fazer um checkup completo e está tudo bem comigo. Agora, é seguir o tratamento que iniciei no hospital com o psiquiatra e aproveitar o restante das férias, que já já os shows estão de volta! É isso. Procurem e aceitem ajuda!", aconselhou o cantor.

Fernando terminou o vídeo fazendo um alerta aos fãs: "Sei que, às vezes, o remédio é receitado, mas ele se torna um vício. Eu tomava todos os dias... O remédio é uma droga, você acaba mesmo viciando", explicou o cantor, que recentemente anunciou a reconciliação com Maiara, 35. Ele e sertaneja, que faz dupla com a irmã Maraisa, reataram o namoro após se separarem 11 vezes.