SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o feriado da Páscoa se aproximando, as salas de cinema recebem apenas quatro novidades nesta quinta-feira (6). Aqueles que quiserem assistir a algum filme nos dias de folga podem optar pela nova animação "Super Mario Bros. - O Filme", que se inspira no jogo de videogame homônimo.

Outra estreia da semana é o filme que conta a história da criação dos tênis Air Jordan da Nike. A trama é inspirada na verdadeira relação entre a marca e o astro do basquete Michael Jordan.

AIR: A HISTÓRIA POR TRÁS DO LOGO

Com atuação e direção de Ben Affleck, o filme é inspirado na história por trás da criação da linha de tênis Air Jordan, da Nike. Sonny Vaccaro, vivido por Matt Damon, é o funcionário que aposta em Michael Jordan quando o atleta não tinha reconhecimento no mundo do basquete.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Ben Affleck.

Com: Matt Damon, Ben Affleck e Jason Bateman.

12 anos

BROKER - UMA NOVA CHANCE

Dois homens encontram um bebê abandonado e decidem procurar um lar para ele. Quando a mãe da criança aparece, junta-se a eles nesta missão. A trama tem a atuação de Song Kang-ho, ator que protagonizou o filme "Parasita".

Coreia do Sul, 2022.

Direção: Hirokazu Kore-Eda.

Com: Song Kang-ho, Dong-won Gang e Bae Doona.

12 anos

O EXORCISTA DO PAPA

A trama parte de arquivos reais para contar a história do padre Gabriele Amorth, vivido por Russell Crowe, que ganhou o Oscar de melhor ator por seu trabalho em "Gladiador". O sacerdote descobre uma conspiração escondida pelo Vaticano quando começa a investigar a história de um garoto possuído.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Julius Avery.

Com: Russell Crowe, Daniel Zovatto e Alex Essoe.

16 anos

SUPER MARIO BROS. - O FILME

A animação é a adaptação da história que conduz o videogame homônimo. Na trama, o encanador Mario e seu irmão Luigi embarcam em uma aventura para salvar a princesa Peach. As vozes de Chris Pratt e Anya Taylor-Joy embalam a versão original do filme.

Estados Unidos, Japão, 2023.

Direção: Aaron Horvath e Michael Jelenic.

Livre