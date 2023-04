SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Sarah Shahi, protagonista de Sex/Life, reclamou sobre sua experiência atuando para a segunda temporada da série em uma entrevista ao podcast americano Dear Media's Not Skinny But Not Fat.

"Definitivamente não tive o apoio que recebi na primeira temporada das pessoas envolvidas com a série. Se tornou algo muito diferente para mim, e não tenho medo de dizer isso", disse Shahi. "Eu tive dificuldades com o material".

Em certo momento, a atriz se mostra temerosa quanto a possíveis represálias por suas críticas. "Nunca mais vou trabalhar para a Netflix depois de dizer isso tudo, mas não posso mentir".

A atriz sentiu diferenças tanto no roteiro da série quanto na dinâmica das gravações. Sentiu também falta de contracenar mais com Adam Demos, com quem tem um relacionamento na vida real. "Fiquei chateada por não poder trabalhar com ele tanto quanto antes, porque realmente gostei das nossas histórias e gosto de trabalhar com ele. Ele foi um parceiro de cena brilhante", disse.

"Além disso, o que acabou acontecendo é que eu estava trabalhando tanto e ele estava trabalhando tão pouco. Ele está em, tipo, 60 segundos da série toda. Eu nunca o via."

Apesar de ter se incomodado com algumas escolhas de roteiro, a atriz diz que entende que faz parte do jogo ter que atuar apesar das discordâncias. "Meu trabalho é fazer ficar convincente". Se incomodou, em especial, com algumas cenas de nudez masculina, que achou que apareceram de forma menos realista que na temporada anterior.

"Na segunda temporada, senti que houve mais momentos que parecem bastante forçados. Sempre acho esse tipo de coisa bem difícil de ler... Mas não tive que fazer essas cenas. Os garotos que tiveram."