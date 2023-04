RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Gustavo Mioto não para. Enquanto acerta os últimos detalhes da nova turnê, ele ainda trabalha a divulgação do último DVD em comemoração aos 10 anos de carreira, lançado no início deste ano. A correria, no entanto, não impede o cantor de arrumar um tempo para encontrar Ana Castela, 19. Ele e a intérprete de "Pipoco" estão juntos e, apesar da discrição já notória para falar da vida pessoal ("é a pergunta que mais odeio responder"), Gustavo abriu o jogo sobre a relação.

"Não é um namoro. 'Estamos nos conhecendo' é uma boa definição (risos)... Tem sido muito massa conviver com ela", contou à reportagem. "A Ana é uma menina muito especial e só quem não a conhece não gosta dela. A gente está se conhecendo mesmo e vamos ver...", comenta ele, que acaba esticando o assunto ao comentar sobre as personalidades diferentes dos dois. "Ela é muito alegre. É uma mulher com bom humor e engraçada. Sou mais na minha. Sou bem mais contido e me considero tímido", explica.

O sertanejo também se define como um homem observador e um artista atento com temas fora do universo sertanejo. "Procuro prestar atenção e não ser bobo em nenhum assunto. Gosto de me informar e me atualizar. A gente que é artista dá entrevista e transita em todos os lugares, precisa saber entrar em uma roda de conversa e não ser excluído", observa ele. Só um tema é descartado completamente pelo cantor: política.

Aos 26 nos, Gustavo diz que na sua playlist atual tem tocado muito country americano, mas que adora intercalar com um pagodão baiano ou um piseiro. Ele também é fã de outros estilos musicais e isso explica a "mistura" constante com o sertanejo em seu repertório. "Sempre fiz isso. Acho que enriquece o trabalho de um artista, sabe? A música não é uma única coisa", observa o cantor que tem planos para uma carreira internacional. "É um projeto embrionário, mas já estamos conversando com algumas pessoas para que isso aconteça. Acredito ser uma meta a médio prazo", reconhece.

Nesta quinta-feira (6), o artista inicia a turnê "Conexão", trabalho que o empolga. "Tudo novo e considero o show mais bonito que fiz até agora. 'Conexão' é no sentido de conectar as pessoas, de pensar mesmo no lado humano. Quero que, em uma hora e meia de show, as pessoas vivam as suas emoções", comenta o cantor, que promete um repertório salpicando de sucessos com as músicas novas. "Está bem legal. Acredito que todo mundo vai gostar", aposta.