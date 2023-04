SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tatá Werneck não ficou calada diante de boatos de que seu casamento com Rafa Vitti estaria passando por um período turbulento. Em conversa com seguidores nas redes sociais, a humorista respondeu o comentário de uma usuária sobre os rumores circularem no dia em que o ator postou uma foto em família.

"Na verdade ele postou para não encherem nosso saco", escreveu Tatá. A atriz ainda falou sobre as notícias apontarem momentos em que Rafa passa sozinho em um apartamento no bairro Recreio, na zona oeste do Rio de Janeiro, e explicou que o ator vai para o imóvel quando quer aproveitar a praia.

"Só porque ele vai para o apartamento dele, que ele vai há oito anos, quando o mar está bom. Somos dois idosos que não postam fotos", disse. Notícias afirmam que os dois brigaram dias antes do Carnaval e que o ator quis espairecer longe de casa -um dos acordos para manter a harmonia foi ambos passarem mais tempo longe das redes sociais.