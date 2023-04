RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os fãs de Emily Ratajkowski, 31, foram surpreendidos com uma decisão da atriz e modelo. Nesta quinta-feira (6), a atual affair de Harry Styles anunciou que não quer mais trabalhar na área de atuação e revelou o motivo. Ela disse que sentiu na pele o sexismo em Hollywood ao fazer testes para estrelar o filme "Triângulo da Tristeza", dirigido por Ruben Östlund. "Eu não me senti como uma artista que estava fazendo meu trabalho. Me senti como um pedaço de carne que as pessoas julgam, dizendo 'será que ela tem alguma outra coisa a não ser os peitos?'".

A situação aconteceu há três anos. Emily não interpretou Yaya (atriz sul-africana Charlbi Dean, que morreu de logo depois do lançamento de sepse foi quem ficou com o papel), mas começou a prestar atenção nas pessoas que estavam ao seu redor. A primeira medida foi demitir sua agente já que sentia que ela estava a fazendo ser "digerível aos homens poderosos" da indústria cinematográfica.

"Eu não confiava na minha equipe. Sempre dizia: 'Eu posso lidar em receber ligações. Eu vou fazer determinadas decisões. Nenhum de vocês pensam no que é melhor para mim de verdade. E todos vocês odeiam mulheres'", disse em entrevista ao Los Angeles Times. A relação com o ex-marido Sebastian Bear-McClard também pesou na sua decisão. O produtor e agente foi acusado recentemente de conduta sexual imprópria, abuso e por aliciar atrizes menores de idade nos sets dos filmes 'Bom Comportamento' (2017) e 'Uncut Gems' (2019), ambos dirigidos por Josh e Ben Safdie.

"Talvez por isso eu não esteja interessada, neste momento, no ponto de vista dos homens", ela acrescenta ao Los Angeles Times. "Porque eram mentiras, e eu não estou falando de infidelidade. Este é um mundo falso e Hollywood é obscura", apontou a atriz para logo completar sobre a sua decisão de não mais atuar.

"Sinto que estou entrando em mim, que sou capaz de afirmar o que quero - algo que parece ter acabado de começar. Agora estou entendendo a minha vida como criadora e não como musa", concluiu Emily, que atuou nos filmes "Garota Exemplar" (2014), "Cruise: Destino em Colisão"(2018), "Privacidade Violada"(2018) e "Mentir e Roubar"(2019).

Emily foi flagrada aos beijos com Harry Styles nas ruas de Tóquio, Japão, no final de março. Duas semanas antes, em uma entrevista ao podcast "Going Mental with Eileen Kelly", ela contou que estava namorando 'uma pessoa' há pouco mais de um mês. "Acabei de começar a namorar alguém de quem acho que gosto, então isso é diferente", comentou.