SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu aos 89 anos Norman Reynolds, diretor de arte e designer de produção dos filmes "Star Wars", de 1977, e "Os Caçadores da Arca Perdida", de 1981, respectivamente. Ele venceu o Oscar por ambos os trabalhos.

De acordo com a BBC, o artista britânico morreu na companhia da esposa, Ann, e das três filhas. A causa da morte não foi divulgada.

A carreira de Reynolds começou em 1974, fazendo a direção de arte do filme musical "O Pequeno Príncipe". Em seguida, ele foi indicado ao Oscar por "A Incrível Sarah", longa-metragem de 1976 sobre a atriz Sarah Bernhardt.

O artista londrino se tornou influente, seja como diretor de arte ou designer de produção, por ter trabalhado na trilogia original de "Star Wars" -ele foi indicado ao Oscar também por "O Império Contra-Ataca" e "O Retorno do Jedi"- e, depois do primeiro filme de "Indiana Jones", repetido a parceria com Steven Spielberg em "O Império do Sol", de 1987, outro trabalho que lhe rendeu uma indicação ao Oscar.

Spielberg já se referiu a Reynolds como a "essência criativa" das franquias "Star Wars" e "Indiana Jones". O designer é a mente por trás de imagens icônicas da série de George Lucas, tais como o planeta pantanoso Dagobah, em que o mestre Yoda vive, o salão em que o trono do Imperador se localiza e a câmara de congelamento em carbono na qual Han Solo, interpretado por Harrison Ford, é congelado.

O artista trabalhou também com Richard Donner nos dois primeiros longas do Superman, lançados em 1978 e 1980. O extenso currículo de Reynolds ainda abrange produções como "Avalon", de 1990, dirigido por Barry Levinson, "Alien 3", de 1992, do cineasta David Fincher, e "Missão: Impossível", de 1996, dirigido por Brian de Palma.