SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Giovanna Ewbank, 36, usou as redes sociais para falar sobre a vontade do filho Bless de voltar ao Malawi, país no qual ele nasceu, e rebateu críticas feitas por internautas. "Aos julgadores, não me surpreende nem um pouco meu filho dizer que gostaria de voltar ao Malawi. Isso me deixa orgulhosa", escreveu. O marido, Bruno Gagliasso, também se pronunciou: "Estamos criando nossos filhos para terem orgulho de suas origens e ancestralidade."

A fala de Bless aconteceu durante uma conversa entre mãe e filho, compartilhada no "Vida no Rancho", série de vídeos que retrata a rotina de Ewbank ao lado do marido e dos filhos. No trecho do episódio, os dois estão jogando videogame e a atriz questiona qual super poder o filho escolheria ter. "Voltar no tempo", responde Bless. "Voltar lá para onde eu nasci."

Ewbank, no vídeo, se surpreende com a resposta do filho, mas segue conversando com ele sobre o assunto. "Para o Malawi? E por que você ia querer voltar para lá?", questiona. "Para ver como é. Eu não lembro de nada", diz Bless. A atriz ainda fala que a família pode visitar o Malawi caso ele queira relembrar detalhes sobre sua terra natal. O filho, então, muda de ideia sobre o poder e eles param de falar sobre o país africano.

O vídeo circulou nas redes sociais e, nesta quinta-feira (6), Ewbank se pronunciou sobre o assunto. "No último episódio do Vida no Rancho o Bless me conta que gostaria de ter um superpoder: voltar no tempo. E para onde? Para África. Esse é um assunto recorrente na nossa casa. Sempre vamos ao Malawi, paramos na pandemia mas em breve estaremos de novo no país dos nossos filhos", escreveu no Twitter.

Ela disse ainda que voltar ao país é um desejo de toda a família, pois "foi lá que nos tornamos pais, nos encontramos e nos reconhecemos". Segundo a atriz, enquanto não viajam ao Malawi, ela e Gagliasso compartilham com os filhos lembranças, referências e vídeos das vivências por lá.

"Aos julgadores: não me surpreende nem um pouco meu filho dizer que gostaria de voltar ao Malawi. Isso me deixa orgulhosa. O que me surpreende é a profundidade, a sensibilidade dele. Como a ancestralidade é potente e está explícita nessa fala e isso jamais vou conseguir compreender. Bless tava jogando quando pergunto qual super poder ele queria ter. Além de querer lembrar mais de sua origem, o que é super normal, ele fala da cura. Qual criança escolheria esse, sendo fã de tantos super-heróis como ele é. Por que não o de voar? Ser invisível? Sim. Esse é o meu filho!", disse.

Ela complementa dizendo que o filho tem liberdade para dizer tudo o que sente e que será sempre acolhido por isso. "A maternidade que escolhi foi de dar poder ao meu filho, de jamais apagar sua história, mas fortalecer. A criação que damos, e que não diz respeito a ninguém, é sempre buscando o melhor para que construa sua história de modo profundo e sólido. Sem esquecer suas raízes, sabendo quem é."