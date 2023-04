O circuito de Juiz de Fora para o concurso Comida di Buteco em 2023 é composto por 36 bares e restaurantes, que iniciam a venda e avaliação dos petiscos nesta sexta-feira (7). Tendo como fio condutor o mote "A vida é feita de buteco" e reforçando o objetivo de valorização do pequeno comércio familiar, a iniciativa conta com votação popular, até o dia 30 de abril. A competição visa a eleger o melhor buteco do Brasil.



A iniciativa impacta a cadeia produtiva do setor e estimula a criação e fortalecimento de circuitos turísticos gastronômicos, demarcados pelo formato buteco, como meio de promover o desenvolvimento sócio-econômico. Nesta edição, participam 50 cidades em todo o Brasil. Em Minas, além de Juiz de Fora, há circuitos em Belo Horizonte, onde nasceu a proposta, Montes Claros, Uberândia, Araguari, Poços de Caldas e Vale do Aço, contando com as cidades de Timóteo, Ipatinga e Coronel Fabriciano.



O desafio temático proposto para a composição dos petiscos é ervas e especiarias. O intuito é fazer uma referência à história da humanidade e as rotas pelas quais a culinária ao redor do mundo foi criada. Segundo a organização do concurso, os ingredientes são usados na cozinha de todo o país e permitem apropriações regionais, incentivando o uso da criatividade.



Embora o público possa pedir as porções participantes nos bares, a intenção é eleger o melhor buteco de cada circuito e não o melhor petisco. Desse modo, a dinâmica envolve o público e os jurados em visitas aos estabelecimentos, para que eles possam avaliar não só as receitas, mas também o atendimento, a temperatura da comida, a higiene e o petisco. A receita, embora tenha 70% do peso da nota, tem nos outros quesitos o valor decisivo, uma vez que cada um dos outros itens tem 10% da nota. Além disso, a cada edição, 20% dos butecos são desclassificados para o ano seguinte, gerando renovação e acirrando a competitividade

Confira todos os participantes de Juiz de Fora na galeria a seguir:



Gutemberg Silva Ferreria Júnior - Tô de Bacon a Vida- Zaka's Gastro Beer Gutemberg Silva Ferreria Júnior - Cremosinho de Pernil - Varanda Restô Beer Gutemberg Silva Ferreria Júnior - Porco Rabicó - Super Lazin Gutemberg Silva Ferreria Júnior - Peixinho na Horta - Reza Forte Gutemberg Silva Ferreria Júnior - Cuscustela - Recanto dos Manacás Gutemberg Silva Ferreria Júnior - Batata Kinder - Putz Grill Espeteria Gutemberg Silva Ferreria Júnior - Bem Bolado - Petisqueira Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Brownie di Mineiro - Pão Moiado Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Torre Árabe Murad - Murad Comida Árabe Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Porco Loco- Mercearia do Bem Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Mandioca do Muuuu- Filezinho Grill Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Surpresa do Tutu- Estação Persa Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Pirulito de Torresmo - Empório Madeira Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Da Roça para o Buteco - Empório do Sabor Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Surpresa Caipira - Dirceu's Bar Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Tesouro do Bar- Castelo's Pub Beer e Wine Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Cestinha Crocante - Cantinho do Camarão Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Bilózinha de Camarão- Caminho da Roça Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Vaca Escondida - Buteco do Principe Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Joelho do Papai -Budega do Papai Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Quadradinhos de Abóbora com Carne Seca e Requeijão -Birosca Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Coxinha de Batata - Batata D´Mola Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Espeto Envolvente Santa Moderação- Bar Santa Moderação Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Kibe da Família - Bar du Léo Gutemberg Silva Ferreira Júnior - De Enchê os Zóio- Bar du Buneco Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Quibe Aqui de Baba’r - Bar do Torresmo Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Lombo ao Molho de Maracujá com Batata Chips - Bar do Tião Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Galeto Guloso - Bar do Passarinho Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Sabor Perfeito - Bar do Marquim Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Porquinho Crocante - Bar do Luiz Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Ronc Angu’s - Bar do Jorge Gutemberg Silva Ferreira Júnior - De Minas a caminho das Índias- Bar do Bené Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Amigo do Peito- Bar do Antônio Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Tilapiando no Bar do Abílio- Bar do Abílio Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Vou Ter Que Querer -Bar do Dias Gutemberg Silva Ferreira Júnior - Coroa de Maçã de Peito- Aerobeer Grill Previous Next

