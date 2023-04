SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Pinacoteca de São Paulo registrou um recorde de público no primeiro trimestre deste ano. O museu recebeu 207 mil visitantes entre janeiro e março de 2023, mais do que o dobro do registrado no mesmo período de 2022, quando 102 mil pessoas visitaram o local.

A alta é atribuída à inauguração do terceiro edifício da instituição, a Pina Contemporânea, que abriu as portas ao público no mês passado.