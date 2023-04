SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Taylor Swift, 33, e o ator britânico Joe Alwyn, 32, não são mais um casal, de acordo com veículos de imprensa americanos. Os dois estavam em um relacionamento há seis anos. A informação foi divulgada primeiramente pelo Entertainment Tonight (ET) e confirmada pela revista People.

Swift, Alwyn e suas respectivas equipes ainda não se manifestaram oficialmente. O término foi amigável, aconteceu há poucas semanas e "não foi dramático", segundo o ET. Swift atualmente está em turnê pelos Estados Unidos com a The Eras Tour e o fim do casal seria o motivo pelo qual Alwyn não foi visto em shows recentemente.

A cantora deu declarações nas quais dizia ser muito feliz no relacionamento. Ela confirmou que "Lavender Haze", a faixa principal de seu álbum mais recente, "Midnights", é sobre seu romance com Alwyn. Durante a pandemia, os dois passaram a fazer colaborações musicais juntos, que renderam um Grammy à Swift. Os álbuns "Folklore" e "Evermore" incluem colaborações de Alwyn, que escreveu várias músicas sob o pseudônimo de William Bowery.

No ano passado, surgiram boatos de que os dois estariam noivos. O casal sempre manteve a relação longe das câmeras e holofotes.