SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "24 Horas" foi um dos grandes sucessos da TV americana do início dos anos 2000. O programa, lançado pouco depois dos atentados de 11 de Setembro, acompanhava de perto os temores de segurança nacional do país. Kiefer Sutherland, como o protagonista, era visto na telinha em uma luta incessante para deter novas ameaças terroristas.

Duas décadas depois, "O Agente Noturno" é a sensação do momento da Netflix, e o terrorismo é de novo o centro das atenções. A série começa já com uma bomba no metrô, e mantém a adrenalina com as reviravoltas da história. Mas o que chama a atenção no início é o sobrenome do agente do título: Peter Sutherland.

Gabriel Basso, intérprete do personagem, também percebeu a coincidência entre o nome do protagonista e do astro de "24 Horas". A ironia maior, porém, é que o ator nunca parou para assistir o seriado estrelado por Sutherland. Em entrevista, ele brinca que não passa tanto tempo assim vendo televisão.

"Eu não sou grande fã do gênero, então acho engraçado que fiz essa conexão durante a produção", diz.

A comparação é natural pelo tema, mesmo que as histórias sejam diferentes. No caso de "O Agente Noturno", se adapta o livro homônimo de 2019, que segue a investigação de Sutherland enquanto trabalha em um cargo menor do FBI.

Ele é o oficial de prontidão na madrugada para atender uma linha especial, feita para socorrer agentes e figuras importantes. O trabalho é inconveniente, uma punição por seu mau comportamento depois da falha em evitar a explosão da bomba no metrô. Certo dia, porém, ele recebe a ligação de uma mulher, que está na mira dos assassinos sem saber o porquê.

A partir do caso, Sutherland se vê no encalço de uma rede de mentiras, que envolve um informante na Casa Branca, planos de novos atentados e até a filha do vice-presidente. A ação é constante do início ao fim.

Basso afirma estar curioso sobre se "24 Horas" foi inspiração para o livro, escrito por Matthew Quirk, ou a série, comandada por Shaw Ryan. A questão intriga especialistas no momento, mas pela recepção. Lançada no fim de Março, "O Agente Noturno", hoje, é dona da terceira maior estreia de uma série na Netflix.

Depois de apenas cinco dias, a série já rivalizava em números com fenômenos recentes da plataforma, como "Dahmer: Um Canibal Americano" e "Wandinha". No Brasil, ela está há três semanas em primeiro lugar no ranking de seriados mais assistidos. A Netflix, sem surpresas, já renovou o programa para a segunda temporada.

O resultado é excepcional para uma produção que estreou sem alarde, como se viesse para contemplar fãs de histórias sobre agentes e investigações federais. Até o lançamento, o chamariz era a presença de Hong Chau, atriz indicada ao último Oscar por "A Baleia", que faz a chefe do gabinete da Casa Branca.

Embora não dê bola a essas histórias, Basso diz ver padrão na popularidade que une séries como "O Agente Noturno" e "24 Horas". Ele afirma que qualquer um pode engajar com tramas envolvendo traidores e gente sacana no governo, em especial quando estes separam o interesse do público da própria agenda.

"O que é muito legal é que essas séries jogam alguém como o Peter, que tem seu conjunto de valores, em um ambiente de traições. Ele de repente está em um ninho de cobras, e as pessoas conseguem se relacionar."

O ator, com essa explicação, mostra um bom entendimento do público da Netflix. Sua carreira é outra evidência. Antes de "O Agente Noturno", Basso viveu J.D. Vance, o controverso senador americano e republicano, em "Era Uma Vez um Sonho", de 2020.

O filme, dirigido por Ron Howard, não foi um grande sucesso na época, mas rendeu duas indicações ao Oscar.

Gabriel Basso, assim, pode dizer que participou de dois projetos que cumpriram a função no grande plano da plataforma. Mas ele diz ver abordagens diferentes entre o longa e o seriado, a nível de produção.

"O Ron [Howard] tinha a própria visão sobre o que fazer com o filme. Já o Shawn Ryan, em algum nível, sabia que a natureza das pessoas era de maratonar episódios e alimentou isso, estruturando a série dessa forma."

O AGENTE NOTURNO

Onde Disponível na Netflix

Classificação 16 anos

Elenco Gabriel Basso, Luciane Buchanan e Hong Chau

Produção Estados Unidos, 2023

Criação Shawn Ryan