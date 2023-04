SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Simone Mendes, 38, revelou uma curiosidade inusitada para alguém que é cantora: ela não costuma ouvir música e nem ir a shows. "Eu sou uma artista muito estranha. Eu não sou uma artista que coloca música no carro, em casa, no camarim, em nada. Não escuto música e nem me escuto, nada", contou durante participação no Altas Horas (Globo) neste sábado (8).

Mendes disse que, na infância, ouvia artistas sertanejos como Milionário e José Rico, Zezé de Camargo e Luciano e Chitãozinho e Xororó. Não por vontade própria, explicou, mas por influência dos pais, que costumavam ouvir muita música.

Surpreso, o apresentador Serginho Groisman questionou se ela costuma comparecer a shows. "É bem difícil ir para shows de outros [artistas] também, sou meio louca", brinca Mendes. "Não sei se é por conta de uma vida tão louca, de ter feito tanto show na vida... Três, quatro shows na noite. Acho que chegou um momento na minha vida em que eu prefiro ficar tranquila."

A cantora complementou dizendo que tem desejo de ver shows de pessoas que admira e ama, mas acaba sendo vencida pelo cansaço. "Tô 'véia', Serginho, aí eu prefiro muitas vezes ficar em casa", revelou. "Não que eu não ame música, de vez em quando colocar uma coisa, eu coloco. Mas, no meu normal, não é normal ouvir música."