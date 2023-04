SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Super Mario Bros - O Filme", que chegou aos cinemas brasileiros na última quinta-feira, dia 5, superou o recorde de "Frozen 2", de 2019, como a maior estreia mundial de um filme de animação.

O longa-metragem faturou US$ 377 milhões, o equivalente a cerca de R$ 1,90 bilhão, enquanto o filme das personagens Anna e Elsa alcançou a marca de US$ 358 milhões, ou R$ 1,81 bilhão na cotação da época, de acordo com o portal de notícias americano Deadline, especializado na cobertura do mercado cinematográfico.

Além disso, o filme feito em parceria entre a Universal, a Nintendo e o estúdio Illumination também bateu o recorde de cinco dias e de três dias da Illumination, até então detido por "Meu Malvado Favorito 2", de 2013, e "Minions", de 2015, respectivamente.

Já é a maior estreia do ano e, segundo David A. Gross, analista do Exhibitor Relations, "será facilmente o filme número 1 de 2023". O filme tem as vozes de Chris Pratt como Mario, Charlie Day como Luigi, Anya Taylor-Joy como a Princesa Peach e Jack Black como Bowser.