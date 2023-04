SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador e ex-BBB Fred saiu do reality show e voltou a comparecer aos jogos do Palmeiras, seu time do coração. A novidade desta vez foi a presença de Cris, filho de Fred e de Bianca Andrade, nos gramados do Allianz Parque neste domingo (9). O "Gudugo", apelido usado pelos pais, entrou em campo no colo de Gabriel Menino, jogador que fez dois dos quatro gols que garantiram o título paulista ao Palmeiras.

A entrada de Cris no jogo está registrada em vídeo no Instagram de Fred e do Desimpedidos, canal de futebol do qual o ex-BBB é apresentador. "E o Gudugo é o craque do jogo!", escreveu o pai, orgulhoso. "E assim foi a primeira vez do meu filho no estádio. Pé quente que fala?", diz o vídeo. As imagens mostram Cris segurando uma pequena bola de futebol na entrada dos jogadores em campo e na hora da execução do hino nacional. Tudo isso no colo de Gabriel Menino.

A caminho do jogo, Fred havia dito que queria testar a sorte do filho. "Chegou o grande dia. Dia que acho que esperei uns 33 anos para que acontecesse", contou. "Vamos para a final do Paulistão contra o Água Santa. Tem um monte de pai que fala 'tem que levar em um jogo seguro', mas não, já vai estrear na final mesmo. Se estrear campeão, já vai guardar para o resto da vida."

E deu certo. O Palmeiras foi campeão graças aos gols de Gabriel Menino, que entrou em campo com Cris no colo, foi eleito o craque do jogo e ainda chamou o filho de Fred de "meu amuleto da sorte" no final da partida.