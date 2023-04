SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam fez uma homenagem a ele no dia em que o apresentador, que morreu em novembro de 2019 após cair do telhado de casa, completaria 64 anos. Pelas redes sociais, falou sobre a saudade que sente e o comparou aos filhos.

"Ele se foi para os braços do Senhor, nosso Poderoso e Misericordioso Deus. Hoje, vejo o João tal qual o pai. Mesmo sabendo que Deus nos fez indivíduos com suas próprias características. O Gugu era aqui no mundo um homem inteligentíssimo, um pai exemplar, cheio de amor pelos filhos", começou.

"Hoje, vivo feliz acompanhando essa maravilha que Deus me permite vivenciar e me permite passar o meu imenso amor por eles em dobro. Agora mesmo ele vive em outra dimensão na presença dos anjos, de Jesus e de Deus; ele é e sempre será um grande ser espiritual. Um dia estaremos todos juntos continuando como uma família", escreveu.

Quando a morte do parceiro completou um ano, em 2020, Rose já havia feito uma homenagem a Gugu. Ao advogado Nelson Wilians, que a representa no processo de reconhecimento de união estável, a viúva falou do sentimento da família naquele momento. "A saudade é infinita. Mas, aos poucos, vamos nos reconstruindo", disse.

Segundo Rose, Gugu sempre foi seu parceiro e companheiro para todos os momentos. "Gugu era o meu anjo. Vivemos felizes, em perfeita harmonia durante mais de duas décadas", contou. Ela também agradeceu pelo apoio que recebia. "Aos fãs de nosso querido Gugu e a todos que têm me apoiado nesse período difícil, meu carinho e sinceros agradecimentos."