SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os cantores Ivete Sangalo e Rod Stewart farão um show juntos em São Paulo.

A apresentação está agendada para 30 de setembro no Allianz Parque, no bairro Água Branca, zona oeste da capital paulista.

A venda dos ingressos, organizada pela Live Pass, começa em 19 de abril, às 10h. Clientes do cartão de crédito Porto Bank, patrocinadora do evento, terão direito a comprar ingresso na pré-venda, no dia 17 de abril, a partir das 10h.

O show faz parte da série "Legends in Concert", da Move Concert, cuja intenção é reunir grandes artistas no mesmo palco.

O britânico Rod Stewart é um dos maiores nomes do rock, na ativa há mais de cinco décadas.

Ivete, por sua vez, não é estranha ao rock. Ela fez um solo de guitarra no Rock in Rio de 2022, tocando a música "Sweet Child O' Mine", da banda Guns n' Roses. A cantora fez fisioterapia em uma das mãos, que ela havia lesionado, para conseguir tocar o instrumento na performance.