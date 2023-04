SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Stranger Things" vai acabar na quinta temporada, mas a Netflix já planeja novos passos para a franquia. O streaming encomendou uma série animada que deve se passar no mesmo universo da atração original.

Segundo o portal americano Variety, a Netflix encomendou a série nesta segunda-feira (10). A animação vai ser desenvolvida por Eric Robles e pelo estúdio Flying Bark Productions.

"Sempre sonhamos com uma animação de 'Stranger Things' no estilo dos desenhos animados de sábado de manhã, que crescemos amando, e ver esse sonho se realizar tem sido completamente emocionante", disseram os irmãos Duffer, criadores do programa, em comunicado.

"Não poderíamos estar mais animados com o que Eric Robles e sua equipe criaram -os roteiros e a arte estão incríveis e mal podemos esperar para compartilhar mais com vocês! A aventura continua..."

Eric Robles é criador do desenho "Fanboy e Chumchum", da Nichelodeon, e, ao lado de Dan Milano, de "Caçadores de Bugs", da Netflix. Robles vai ser responsável pela produção executiva da animação de Stranger Things junto aos irmãos Duffer, através da Upside Down Pictures, e de Shawn Levy e Dan Cohen da 21 Laps.