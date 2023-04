SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cartas de integrantes da banda Kiss podem chegar a US$ 150 mil -cerca de R$ 751 mil- em um leilão online.

São missivas a fãs, que datam ainda do lançamento do quarto disco do grupo americano, "Alive", de 1975. São cartas de autoria de Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley e Peter Criss, respectivamente.

Simmons fala sobre punir ou dar prazer aos ouvintes com sua música, Ace escreve sobre outro planeta e Stanley discorre sobre voyeurismo.

De momento, o maior lance efetuado foi no valor de US$ 20 mil -quase R$ 100 mil-, e o leilão vai até a sexta-feira, dia 14. As cartas, todas com autenticidade confirmada, pertenciam a um colecionador desde 1976, quando tinha apenas 15 anos.