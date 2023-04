RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A reta final de Domitila Barros deve ser tranquila no BBB 23 (Globo). Após a eliminação de Fred Nicacio, a ex-Miss se reuniu com as rivais do Quarto Deserto e contou que pretende viver os últimos dias no reality em paz.

Domitila: "Podem votar em mim, se eu tiver que sair eu vou sair. Mas eu queria muito ter a oportunidade nesses últimos dias que eu ficar aqui, eu não quero mais estar brigando. Não quero, não tenho força e é o que sobra agora"

Lari, que tinha acabado de brigar com Black concordou. Segundo ela, as discussões "abaixam a frequência".

"Depois que eu voltei, fiquei quase um mês e foi a primeira vez que eu discuti. E eu não quero mais isso, baixa a nossa frequência. (...) Ninguém na verdade quer brigar, as coisas vão acontecendo".

Domi conclui: "Eu quero pedir desculpa a todo mundo pelas coisas que eu magoei, que eu falei, que aconteceram. Eu tô levantando a minha bandeira da paz. E se isso não for se posicionar, não interessa".