SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Digão e Rodolfo, que estiveram com Canisso no grupo Raimundos durante anos, não vão participar do show que será feito em homenagem ao baixista. O evento chamado "Canisso para Sempre" vai acontecer na Vila Madalena, em São Paulo, no dia 18 de abril ?pouco mais de um mês após a morte do músico. Toda a renda do show será doada para a família de Canisso.

Organizado pelo projeto Os Pitais, a que Canisso pertencia, o evento tem presença confirmada de Andreas Kisser, João Gordo, Kiko Zambianchi, BNegão, Trouble, Nana Goes, Éder Chapolla, Daniel Weksler, Filipe Fi, Martin Mendonça, Rafael Mimi, Johnny Monster, João Davi, Antônio Frugiuele, João Davi, Edu Escalier, Lefe, Yohan Kisser, Fernando Nunes, Rodrigo Luminatti e Esteban Tavares.

Andreas Kisser, guitarrista da banda Sepultura e também envolvido com Os Pitais, falou sobre o evento nas redes sociais. "Vamos fazer uma grande homenagem à memória do nosso irmão e amigo Canisso", disse. "Vamos fazer uma playlist que ele curtia muito e outras surpresas. Uma galera sensacional que vai se juntar para celebrar a vida e a memória do Canisso."

Digão é o vocalista atual dos Raimundos, mas também já foi baterista e guitarrista do grupo. Rodolfo foi vocalista da banda entre 1987 e 1990 e entre 1992 e 2001. Neste último ano, deixou os Raimundos para se converter à religião evangélica. É padrinho de um dos filhos de Canisso e tocou com ele na banda Rodox, que Rodolfo formou em 2002.

O músico José Henrique Campos Pereira, mais conhecido como Canisso, baixista dos Raimundos, uma das grandes bandas do rock brasileiro, morreu aos 57 anos de idade no dia 13 de março, vítima de um infarto.

Raimundos