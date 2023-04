SÃO PAULO, SP 9FOLHAPRESS) - O Museu Afro Brasil Emanoel Araújo, em São Paulo, vai dar início ao programa de exposições de 2023 com a mostra "Bará", do artista mineiro Gustavo Nazareno, no dia 29 deste mês.

É a primeira mostra temporária desde a morte do fundador e curador do museu, Emanoel Araújo, em setembro do ano passado. A instituição, antes apenas chamada de Museu Afro Brasil, foi inclusive rebatizada em sua homenagem.

O tributo atendeu a um abaixo-assinado organizado por lideranças do movimento negro e da cultura e que tinha, entre os signatários, os artistas Lázaro Ramos, Isabel Fillardis e Anelis Assumpção e o arquiteto Ricardo Ohtake.

A chef de cozinha Janaína Rueda recebeu convidados na festa de comemoração dos 15 anos do Bar da Dona Onça, na noite de terça (11), no centro de São Paulo. O músico Otto se apresentou no local. O estilista Walério Araújo prestigiou o evento.