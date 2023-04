SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fronteiras do Pensamento anunciou os primeiros convidados da sua 17ª temporada. O evento, que discute este ano as incertezas da contemporaneidade, trará ao país Nadia Murad, ativista iraquiana que recebeu o Nobel da Paz em 2018.

A organização ainda confirmou encontros online com Luc Ferry, Eduardo Giannetti e Christian Dunker. A previsão é de que sejam realizadas seis conferências presenciais em Porto Alegre e São Paulo, com transmissões online e bônus inéditos a quem adquirir ingresso no site.

Em São Paulo, as palestras acontecem no B32, enquanto em Porto Alegre elas serão realizadas no Teatro Unisinos. Mais informações sobre a temporada serão divulgadas em uma live no dia 17 de abril, com o físico Marcelo Gleiser e Fernando Schüler, curador do Fronteiras do Pensamento.