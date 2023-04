RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O anúncio de novidades na programação feito pela Globo na noite desta quarta-feira (12), na Rio2C, foi marcado pela tentativa de reforçar o posicionamento do grupo como o principal produtor de conteúdo nacional em atuação no país, atravessando várias plataformas -do canal aberto à Globoplay. O evento teve direito a alfinetada nos concorrentes estrangeiros.

Apesar do bom humor, no anúncio, o diretor Silvio Guindane, que estreia a série de tribunal "Verônika" em 2025 na Globoplay, deu uma declaração mais exaltada em recado direto às plataformas americanas com atuação no Brasil.

"É muito bom trabalhar num 'player' brasileiro, onde meu chefe é brasileiro, onde eu falo de gente brasileira, onde meu 'showrunner' é um homem preto de Vigário Geral brasileiro, que fala com o público brasileiro", afirmou, falando enfaticamente e alto.

O painel teve nomes como Ivete Sangalo, Fátima Bernardes, Amauri Soares, diretor da TV Globo, e Erick Brêtas, diretor de produtos e serviços digitais e canais pagos.

Soares falou da tentativa de a empresa representar a diversidade do Brasil e dar atenção ao perfil da sociedade brasileira, desde a questão racial até a regional, e como ela deveria ser refletida na ficção produzida pela emissora.

Em termos de investimentos, Brêtas citou que a Globo destinou R$ 5 bilhões em talentos, produção e conteúdo e R$ 1,5 bilhões em tecnologia. A perspectiva é de manter os investimentos neste ano.

Essa busca por se mesclar a uma identidade nacional aparece em iniciativas como a nova temporada do reality No Limite, que será na Amazônia, a nova novela das 21h, "Terra e Paixão", em Mato Grosso do Sul, ou a novela "Guerreiros do Sol", que estreia em 2024 e conta uma história de cangaço.

Esse eixo da programação também surge nos anúncios de novos documentários da Globoplay, continuando na trilha que a plataforma já seguia. Só neste ano, a previsão é estrear 23 documentários no serviço de streaming. Entre eles, estão "Xuxa, o Documentário", com direção de Pedro Bial, que sai em julho, e "Vale dos Isolados: O Assassinato de Bruno e Dom", conduzido por Sônia Bridi.

Em 2024, a Globoplay prevê o documentário "Sócrates Brasileiro", sobre o jogador ídolo do Corinthians, com direção de Walter Salles.

De acordo com Pedro Bial, um dos apresentadores do anúncio, o serviço de streaming deve continuar seu investimento em podcasts originais, com 15 novos títulos ainda em 2023. O programa Linha Direta, que deve voltar às telinhas, também vai ser disponibilizado no formato.

Houve outras novidades. O humorista Rafael Portugal, por exemplo, deve estrear um talk show no Multishow e uma série na Globoplay, realizada em parceria com o Porta dos Fundos.

No pacote de séries, foram exibidas imagens de "Os Outros", prevista para maio deste ano, com roteiro de Lucas Paraizo e argumento de Fernanda Torres. O programa conta a história de dois casais que entram em conflito após uma briga dos filhos. O ponto de partida se assemelha à peça "O Deus da Carnificina", da dramaturga francesa Yasmina Reza, mas o trailer indica que a história segue um rumo diferente.

A maioria dos programas já tinha sido anunciada ou vazada na imprensa especializada, mas agora ganharam viés oficial. É o caso do remake da novela "Renascer", clássico de Benedito Ruy Barbosa, e a estreia de "Alma de Cozinheira", com Paola Carosella.

O posicionamento da Globo acontece em um momento no qual produções nacionais se multiplicam em serviços de streaming, mas ainda estão longe de ser o carro-chefe de plataformas estrangeiras.

CONFIRA OS PRINCIPAIS ANÚNCIOS FEITOS PELA GLOBO NA RIO2C

Realities e Variedades

No Limite - Amazônia

The Taste Brasil

Túnel do Amor

Let Love

Novelas

Terra e Paixão

Guerreiros do Sol

Todas as Flores (em agosto, estreia na TV aberta, após sucesso no Globoplay)

Linha Direta

Xuxa, o Documentário

Sócrates Brasileiro

Vale dos Isolados: o assassinato de Bruno e Dom

Séries e minisséries

Os Outros

Betinho: no Fio da Navalha

Raul Seixas: Metamorfose Ambulante

Vicky e a Musa

Encantado?s

Verônika

O repórter viajou a convite da Rio2C.