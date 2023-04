SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Wes Anderson, Ken Loach, Todd Haynes e Wim Wenders estão entre os diretores que competirão pelo prêmio máximo no 76º Festival de Cinema de Cannes no mês que vem, onde várias estrelas de Hollywood também estrearão seus últimos trabalhos.

No total, 19 filmes estarão na disputa pela Palma de Ouro no balneário francês, seis dos quais dirigidos por mulheres, um recorde no festival.

A seleção "vai misturar jovens cineastas com veteranos, para lembrar que em termos de arte não há prazo de validade", afirmou nesta quinta-feira o diretor do festival, Thierry Fremaux, em entrevista coletiva.

Do Brasil, "Firebrand", de Karim Aïnouz, participa da competição. O longa, estrelado por Jude Law e Alicia Vikander, conta a história do casamento entre o rei inglês Henry 8 e sua sexta e última noiva, Catherine Parr.

O Brasil tem outros dois filmes no festival. O longa "A Flor do Buriti", da brasileira Renée Nader Messora em parceria com o português João Salaviza, sobre a resistência do povo Krahô, está na mostra paralela e também competitiva Un Certain Regard, e "Retratos Fantasmas", de Kléber Mendonça Filho, será exibido fora de competição.

Ken Loach retorna ao festival com "The Old Oak", sobre refugiados sírios chegando a uma antiga vila de mineração no Reino Unido, enquanto Wes Anderson traz "Asteroid City", no qual grandes eventos interrompem uma convenção de observadores de estrelas.

Outros diretores em competição incluem o cineasta americano Haynes com "May December", estrelando as vencedoras do Oscar Natalie Portman e Julianne Moore, o italiano Nanni Moretti com "Il Sol Dell'Avvenire", o cineasta alemão Wim Wenders com "Perfect Days" e o japonês Hirokazu Kore-eda com "Monstro".

As diretoras em competição incluem a francesa Catherine Breillat com "L?Ete Dernier", a austríaca Jessica Hausner com "Club Zero" e a tunisiana Kaouther Ben Hania com "Les Filles D?Olfa".

A próxima edição do festival acontece entre 16 e 27 de maio.

A abertura do festival será com o drama biográfico "Jeanne du Barry", estrelando Johnny Depp, o primeiro filme do astro de Hollywood desde seu julgamento por difamação contra a ex-mulher Amber Heard no ano passado.

Também fora de competição está "Killers of the Flower Moon", do veterano Martin Scorsese, sobre os assassinatos dos indígenas Osage. Situado na década de 1920 em Oklahoma, o filme tem Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Jesse Plemons.

O aventureiro Indiana Jones também voltará ao festival 15 anos depois de sua última aparição em Cannes. Harrison Ford reprisa o papel-título em "Indiana Jones and the Dial of Destiny", que terá sua estreia mundial na França. Fremaux disse que também haverá uma homenagem especial à carreira de Ford no festival.

O diretor sueco Ruben Ostlund, cujo filme "Triângulo da Tristeza" ganhou a Palma de Ouro do ano passado, presidirá o júri na competição deste ano.

Filmes na competição pela Palma de Ouro

- "Club Zero," de Jessica Hausner

- "Asteroid City," de Wes Anderson

- "The Zone of Interest," de Jonathan Glazer

- "Fallen Leaves," de Aki Kaurismaki

- "Les Filles D?Olfa" ("Four Daughters"), de Kaouther Ben Hania

- "Anatomie D?une Chute," de Justine Triet

- "Monster," de Kore-eda Hirokazu

- "Il Sol Dell?Avvenire," de Nanni Moretti

- "La Chimera," de Alice Rohrwacher

- "About Dry Grasses," de Nuri Bilge Ceylan

- "L?Ete Dernier," de Catherine Breillat

- "The Passion of Dodin Bouffant," de Tran Anh Hung

- "Rapito," de Marco Bellocchio

- "May December," de Todd Haynes

- "Firebrand," de Karim Aïnouz

- "The Old Oak," de Ken Loach

- "Perfect Days," de Wim Wenders

- "Banel Et Adama," de Ramata-Toulaye Sy

- "Jeunesse," de Wang Bing

Filmes na mostra Un Certain Regard

- "Los Delincuentes" ("The Deliquents"), de Rodrigo Moreno

- "How to Have Sex," de Molly Manning Walker

- "Goodbye Julia," de Mohamed Kordofani

- "A Flor do Buriti," de João Salaviza & Renée Nader Messora

- "Simple Comme Sylvain," de Monia Chokri

- "Kadib Abyad" ("The Mother of All Lies"), de Asmae EL Moudir

- "Los Colonos" ("The Settlers"), de Felipe Galvez

- "Augure" ("Omen"), de Baloji Tshiani

- "The Breaking Ice," de Anthony Chen

- "Rosalie," de Stéphanie Di Giusto

- "The New Boy," de Warwick Thornton

- "If Only I Could Hibernate," de Zoljargal Purevdash

- "Hopeless," de Kim Chang-hoon

- "Terrestrial Verses," de Ali Asfari & Alireza Khatami

- "Rien a Perdre," de Delphine Deloget

- "Les Meutes," de Kamal Lazraq

- "Le Regne Animal," de Thomas Cailley

Filmes fora de competição

- "Killers of the Flower Moon," de Martin Scorsese

- "The Idol," de Sam Levinson

- "Cobweb," de Kim Jee-woon

- "Indiana Jones and the Dial of Destiny," de James Mangold

- "Jeanne du Barry," de Maiwenn

Exibições especiais

- "Retratos Fantasmas," ("Pictures of Ghosts"), de Kléber Mendonca Filho

- "Anselm," de Wim Wenders

- "Occupied City," de Steve McQueen

- "Man in Black," de Wang Bing