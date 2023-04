SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernanda Paes Leme, 39, apontou que está incomodada com o BBB 23 (Globo). Nas redes sociais, a apresentadora criticou o programa e afirmou que não está mais acompanhando a disputa.

No Twitter, a atriz pontuou: "Me incomodo muito com tanta coisa desse BBB, que me afastou do programa".

No início do BBB 23, Fernanda Paes Leme até movimentou torcida. No Paredão Surpresa, brincou que seu dedo cairia após votar para Gustavo ser eliminado do programa.

Assim como a atriz, outros famosos deixaram de comentar sobre o reality, como Felipe Neto.