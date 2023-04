SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Jojo Todynho desabafou sobre o relacionamento com os colegas da faculdade. Em publicações nos stories do Instagram, na noite desta quinta-feira (13), a influenciadora contou que vem sendo filmada durante debates, principalmente em situações de estresse.

"Se tem uma coisa que ultimamente tem me deixado muito estressada, é que toda vez que tem algum trabalho, algum embate em sala, o povo fica me filmando", relatou Jojo. "Eu sou aluna como todo mundo. Hoje eu já me alterei. Da próxima vez, vou falar diretamente com a pessoa. Isso é estressante".

A artista está cursando o primeiro período de Direito em uma universidade do Rio de Janeiro e vem narrando os causos da vida acadêmica nas redes sociais. No primeiro de dia de aulas, por exemplo, ela disse que escapou do trote.

Nesta semana, Jojo também anunciou que virou empresária e lançou a marca Grande Gostosa.