SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O padre Fábio de Melo, 52, publicou um pedido de desculpas nas redes sociais nessa sexta-feira (14) após ser acusado de atitude gordofóbica. O padre exibiu vídeo em que um homem obeso cai sobre outra pessoa e deu risada da situação.

"Peço perdão às pessoas que se sentiram ofendidas com a minha postagem de ontem", escreveu nas redes sociais. "O que pode ser engraçado para mim pode ser desconforto para alguém. O princípio da compaixão -sentir-se com o outro- é um dos pilares do cristianismo. E eu pretendo seguí-lo. É assim que evoluímos: vestindo a pele do outro", completou.

Padre Fábio se desculpou após receber críticas do influencer Jorge Bentes, do perfil @eucanseidesergordo, que compartilha conteúdos sobre obesidade, condição contra a qual luta há 10 anos.

Bentes publicou vídeo em que pede retratação e explica porque o padre deve excluir a publicação: "obesidade é uma doença pandêmica, que mata milhares de pessoas em todo o mundo. Rir da pessoa que sofre com essa doença não tem graça".