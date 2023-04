SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Drake Bell, da série "Drake e Josh", falou sobre as horas em que foi dado como desaparecido na última quarta-feira (12). Em publicação no seu perfil do Twitter, o norte-americano debochou do ocorrido e explicou aos fãs o que ocorreu para as autoridades serem acionadas por seu sumiço.

"Você deixa o telefone no carro e não responde pela noite e isso [acontece]?", escreveu ele, na noite desta quinta-feira (13) no Twitter após a confusão.

O desencontro tomou grandes proporções na quinta pela manhã, quando a polícia de Daytona Beach, na Flórida, emitiu um comunicado oficial sobre o suposto desaparecimento. Ele tinha sido visto pela última dirigindo uma BMW 2022 cinza na noite de quarta, em uma área próxima à escola Mainland High School.

Horas depois, as autoridades asseguraram que o ator foi encontrado e bem.