SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O valor de uma das modalidades de ingressos para o show de Andrea Bocelli em São Paulo, marcado para o dia 26 de maio, viralizou nas redes sociais. Nos últimos dias, um post indica que o espectador precisa desembolsar R$ 1.650 para ter direito à "meia-entrada baixa renda".

Na publicação, o usuário mostra a chamada anterior e escreve na legenda: "Rindo educadamente pensando se vendeu alguma 'meia jovem baixa renda' pro Andrea Bocelli". Nos comentários, outros internautas debocharam do valor. "Tu compra o ingresso e ainda dá entrada num apartamento", disse um. "Três mil em um ingresso de show??? O show dura o dia inteiro? Você depois pode ter um jantar com ele? É open caviar e after com churrasco????? De brinde vem um Lollapass 2024????", questionou outro.

De acordo com a assessoria do evento, a "entrada baixa renda" se refere à cota de tickets voltados a jovens renda reduzida previamente cadastrados pelos órgãos reguladores que tem direito a pagar metade do valor inteiro. Trata-se de um direito por lei. "Tem informação errada. Quem lê o post, acha que é feito para a baixa renda, mas o valor é apenas referente à meia entrada, que é o assegurado por lei a essas pessoas", justifica a assessoria à reportagem.

Nesta quinta-feira (13), o Eventim -site que realiza as vendas- alterou a nomenclatura do passe apenas para "meia-entrada", dando o direito de comprovação posteriormente. A assessoria confirmou à reportagem que a mudança foi realizada para evitar novos ruídos.

O alto valor do ingresso inteiro, segundo a organização, deve-se a uma série de fatores, de estrutura do show ao aumento do dólar. "Há uma estrutura cara e todo um cuidado técnico do som, muito focado na experiência, com muitos músicos de suporte. Houve diferença no aluguel do espaço e outras variáveis desde a última turnê de Bocelli no Brasil", compara o representante da comunicação.

Andrea Bocelli se apresenta no dia 26 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo. Ainda há ingressos à venda, com valores oscilando entre R$ 1.031 a R$ 3.795.