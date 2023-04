SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Reynaldo Gianecchini se pronunciou, na noite desta sexta-feira (14), sobre as críticas que recebeu após declarações no "Conversa com o Bial". Nos últimos dias, um trecho da entrevista dele ao jornalista rendeu debates nas redes sociais e muitos usuários chamaram o artista de "hipócrita" por dizer que "não se via na testa escrito 'sou gay'".

"Acho que fui incompreendido. Em primeiro lugar, eu jamais diria que eu não sou parte da comunidade LGBTQIA+. Eu sempre falei que no mínimo eu sou simpatizante, eu sou uma daquelas letrinhas, dentro da minha sexualidade fluida, já falei tantas vezes então achei que isso estava bem explícito. Não fico olhando de longe, eu sou parte daquilo", começou Gianecchini, em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Segundo ele, a intenção era dizer que demorou "um tempo" para adentrar na comunidade gay. "Aí foi um relato pessoal meu, de demora, e era por medo, medo de estar escrito na minha testa, medo de ser atacado, e acho que no Brasil bastante gente pode se identificar comigo", justificou ele, lembrando que está fazendo uma peça teatral com a temática LGBTQIA+.

"Eu superpertenço, mas a minha história vem lá de trás, aos pouquinhos, eu jamais quis desmerecer ninguém. Nunca quis que ninguém ficasse ofendido, e a minha história pessoal também não quero falar porque isso nem é mais pauta ficar falando sobre a sexualidade, me dá preguiça", finalizou ele.

Em entrevista exibida na última terça-feira (11) pelo "Conversa com Bial", o ator disse que precisou abrir a mente para aprender mais sobre a comunidade. Ele se afirmou ser simpatizante, mas que nunca tinha adentrado - no sentido de frequentar bares gays. "E não por nada, talvez eu não me via ali, escrito na testa, 'sou gay', sempre me achei amplo e aí achava estranho estar num lugar que todo mundo tava aparecendo na testa", afirmou.