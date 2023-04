SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xuxa Meneghel diz que agora aceita ser chamada de rainha dos gays. Ela lançou nesta sexta-feira, dia 14, o reality Caravana das Drags, que apresenta ao lado da drag queen Ikaro Kadoshi. O programa é produzido pelo Amazon Prime Video.

Xuxa afirma que só se sentiu imersa o suficiente no universo LGBTQIA+ depois de gravar o reality. "Já fui convidada algumas vezes para ser coroada como, sei lá, rainha dos gays. Eu falava 'calma, deixa sair o nosso Caravana das Drags', porque daí vou estar no lugar certo e entendendo do assunto", diz.

No programa, dez drag queens competem por um prêmio de R$ 150 mil. Elas batalham para ver quem se sobressai cantando, dançando, batendo cabelo e até jogando futebol.

A apresentadora apoiou a comunidade LGBTQIA+ no passado. Em 2016, na turnê de shows "XuChá: O Chá da Xuxa", ela trocou suas paquitas tradicionais por drag queens. Anos depois, pôs um casal de lésbicas para protagonizar seu livro infantil "Maya - Bebê Arco-Íris.

O reality agora surge como seu principal produto direcionado à comunidade LGBTQIA+, e ela considera que sua participação pode engrandecer o projeto.

"Acho que meu nome e minha imagem vão somar. Por que uma pessoa como eu nisso? Porque levo a curiosidade de alguém que está entrando neste mundo, o respeito pela arte drag e um pouquinho de frescor."