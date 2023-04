SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova série da Warner Bros. Discovery que vai adaptar novamente os livros de "Harry Potter", desta vez para o streaming, terá a chance de corrigir problemas dos oito filmes lançados nos anos 2000.

Apesar do sucesso inquestionável, a franquia cinematográfica deixou de fora ou alterou elementos importantes dos livros, incomodando seus fãs. Veja alguns exemplos abaixo.

PERSONAGENS DIFERENTES

Além de alguns personagens terem sido excluídos dos filmes, alguns tiveram suas personalidades alteradas nos cinemas. Nem os principais foram poupados.

Prova disso é Rony Weasley, retratado como um amigo leal, mas pouco inteligente, enquanto o Rony dos livros, apesar de desengonçado, é esperto. Falas que são dele nos livros chegaram a ser transferidas para a boca de Hermione, de modo que ela parecesse mais inteligente nas telas.

Outra personagem que passou por transformações é Gina Weasley. Irmã de Rony e interesse romântico de Harry, no livro ela é uma ótima jogadora de quadribol, uma amiga próxima de Hermione e dona de um senso de humor afiado, além de aparecer com frequência em todos os volumes. Nos filmes, ela acabou escanteada.

OS MAROTOS

Responsáveis pelo Mapa do Maroto, os Marotos são o grupo de amigos Tiago Potter ?pai de Harry, que era chamado de Pontas?, Sirius Black, conhecido como Almofadinhas, Remo Lupin, o Aluado, e Pedro Pettigrew, o Rabicho.

Nos filmes, Harry nunca parece descobrir o envolvimento de seu pai com o mapa. A adaptação também não deixa claro que os Marotos eram animagos, bruxos com a habilidade de se transformar em animais. Essa informação é importante para entender como Black fugiu da prisão e como Pettigrew viveu como o rato de estimação da família Weasley por mais de uma década.

PASSADO DE VOLDEMORT

O passado de Voldemort é muito mais explorado nos livros do que nos filmes. Na obra original, vemos o passado da infeliz mãe do vilão, Merope, que enfeitiça o pai de ?Voldemort um trouxa, isto é, sem magia? para que ele se apaixone por ela.

Também conhecemos o avô do vilão, Marvolo Gaunt, e Morfino, seu tio. Voldemort assassina seu pai e Morfino e rouba um anel que se tornará uma das horcrux. O episódio é bastante importante na trajetória que faz o personagem se tornar o bruxo das trevas que é o vilão da história.

UMA HERMIONE DIFERENTE

No livro "Harry Potter e o Cálice de Fogo", Hermione se revolta com a condição análoga à escravidão em que vivem os elfos domésticos. Ela então cria o Fundo de Apoio à Liberação dos Elfos, destinado à luta pelos direitos dessa espécie bruxa.

Apesar de secundária, a trama é bastante importante para a história, porque acentua uma característica primordial da personagem ?seu senso de justiça e seu ativismo, que mais tarde a levará ao cargo de Ministra da Magia.

O VELÓRIO DE DUMBLEDORE

Nos livros, acompanhamos o velório de Alvo Dumbledore, o mentor de Harry Potter. A homenagem acontece em Hogwarts, honrando a vontade do bruxo de ser enterrado lá, com a presença de praticamente todos os alunos da escola. O momento poderia ser uma chance do público dos filmes processar a perda de um personagem tão importante para a história, mas acabou cortado dos filmes.