SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kylie Jenner, 25, e Timothée Chalamet, 27, estão mesmo se conhecendo melhor, segundo a revista People. Uma fonte próxima da influenciadora digital e integrante do clã Kardashian confirmou à publicação que os rumores de que os dois estão saindo são verdadeiros.

Apesar de nenhuma das partes ter falado publicamente sobre o "affair", recentemente eles têm dado vários indícios de que estariam juntos. Nesta semana, o carro da influenciadora foi visto saindo da mansão de Chalamet em Beverly Hills.

Já na sexta-feira (14), o veículo também deu uma "carona" para ele da exposição de arte que ele visitou até um restaurante mexicano nos arredores de Los Angeles. Enquanto isso, o carro do ator seguiu até lá a SUV de Kylie, sendo dirigido por um dos seguranças dela, que são velhos conhecidos dos paparazzi.

Kylie não foi flagrada em nenhuma das duas ocasiões --os vidros fumês escuríssimos impedem que se possa cravar que ela estava dentro do veículo. Contudo, Chalamet desceu para comprar tacos e depois passou cerca de meia hora no banco de trás da SUV, que ficou estacionada do lado de fora do restaurante, com os seguranças do lado de fora.

As notícias de que Kylie e Chalamet estariam namorando começaram a circular após uma postagem ganhar destaque no site DeuxMoi, no qual anônimos costumam dar dicas sobre coisas que viram ou ficaram sabendo sobre famosos. O assunto viralizou e a web já começou a "shippar" o casal.

Um vídeo do ator de "Me Chame pelo seu Nome" interagindo com Kylie foi resgatado por interneutas. Ele teria sido gravado nos bastidores de um desfile da grife Jean Paul Gaultier na Paris Fashion Week Week, em janeiro.

A fonte da People confirmou que a influenciadora não está com Travis Scott, pai de seus filhos (Stormi e Aire), no momento. Já uma fonte de Us Weekly disse que a influenciadora está aberta a ver como as coisas evoluem com o ator, que a trataria com muito cavalheirismo e respeito, diferentemente de outros namorados que ela já teve.

Chalamet já foi apontado como namorado de Lourdes Leon (filha de Madonna), Lily-Rose Depp (filha de Johnny Depp e Vanessa Paradis) e Eiza González.