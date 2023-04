SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabriel Luiz, o Xurrasco 021 ou Xurras da Jogada, conheceu sua sósia nesta sexta-feira (14). A estudante Raquel Carvalho, 17, viralizou na internet como a "versão feminina do Xurrasco", ou melhor, a Xurrasca --nome que ela mesma já adotou nas redes sociais.

O encontro entre os dois foi registrado em vídeos no Instagram do influenciador. "Olha quem está aqui comigo. Quem é quem?", brincou Xurrasco ao filmar a nova amiga. "Olha ela aí. Toda tímida, não sei por quê. No vídeo, não é assim. Meu Deus, que encontro", complementou.

Xurrasco, então, questiona: "Quanto já tem? Cinco milhões?". Ele está falando sobre as visualizações do vídeo em que Raquel imita a dancinha de "Lovezinho", de Mc Tracey, que colocou Xurrasco na mira de todos. A publicação de Raquel, além dos cinco milhões de visualizações, já tem mais de 500 mil curtidas no Instagram. "Separados na churrascaria", comentou um internauta no vídeo.

No Instagram, Raquel, que já adotou o "Xurrasca 021", agradeceu o carinho dos fãs. Sobre o sósia, falou: "meu irmão é muito maneiro".

