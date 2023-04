SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e compositora Rita Lee, de 75 anos, será tema de uma edição especial do programa Altas Horas, que vai ao ar na noite deste sábado (15), às 23h15. De sua casa, a artista acompanhou a homenagem em tempo real, na companhia de seu marido e parceiro musical, Roberto de Carvalho.

No programa deste sábado será inaugurado um palco que leva o nome da cantora. Nele, Luísa Sonza interpreta "Amor e Sexo", Céu canta "Chega Mais", Tiago Iorc, "Mania de Você", Tom Zé, "2001", Zezé Motta", Saúde", Manu Gavassi, "Esse Tal de Rock and Roll", Paula Toller, "Agora Só Falta Você", Paulo Ricardo, "Mamãe Natureza" e, finalmente, Beto Lee canta "Orra Meu".

Entre os convidados do apresentador Serginho Groisman, estão também Tico Santa Cruz e Fernanda Abreu. Em fevereiro, Rita passou nove dias internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ela trata, desde 2021, um câncer no pulmão. Recentemente, Rita anunciou sua segunda biografia.