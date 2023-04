SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Preta Gil, 48, atualizou os fãs sobre seu quadro clínico durante tratamento contra um câncer de intestino, e disse que vivenciou um "grande susto" ao passar por um choque séptico.

"Infelizmente, nesse um mês eu não pude estar aqui para contar para vocês como eu estava porque eu realmente passei por um imprevisto, por um grande susto, que me impossibilitou de vir dar notícias para vocês", disse a artista nas redes sociais.

Preta Gil explicou que em 22 de março começou a se sentir mal e seus médicos recomendaram que ela fosse ao hospital. No dia seguinte, 23 de março, ela teve um choque séptico provocado por uma bactéria que entrou em seu organismo.

"Ainda [estou] fazendo uma reabilitação. Eu tive algumas sequelas por conta dessa assepsia, uma delas é no pulmão. Mas o pulmão está sendo tratado, estou tomando antibiótico, estou sendo assistida. Minha cabeça está bem, meu espírito está bem", declarou.

A cantora aproveitou para desmentir notícias que saíram sobre sua saúde, garantiu que está "bem" e que vai se "recuperar". Ela também contou que passará por um período de reabilitação nas próximas três semanas e então dará prosseguimento ao tratamento contra o câncer.

No mês passado, Preta Gil disse em entrevista ao Fantástico que os primeiros sintomas do câncer surgiram durante turnê com seu pai, Gilberto Gil, pela Europa. Ela teve crises de enxaqueca que foram confundidas com cefaleia e crises de hipertensão.