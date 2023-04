SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O domingo do BBB 23 (Globo) está diferente. Na reta final do reality, as dinâmicas estão aceleradas. Sendo assim, a eliminação aconteceu neste domingo (16), logo depois os participantes participarão de uma Prova do Líder e mais um Paredão será formado.

Com 58,2% dos votos, Sarah Aline foi a décima quinta eliminada do BBB 23 (Globo). A psicóloga disputava a permanência no programa com Bruna Griphao e Aline Wirley.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou no discurso: "Essa mulher realizaria seu sonho de participar do Big Brother de maneira brilhante, linda. Mas na verdade, ela é a realização de um sonho, um sonho de muitas gerações antes dela, um sonho e a luta de tantos, simplesmente por ser como ela é".

E segue dizendo "Nas palavras de Angela Davis: 'Quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela' e por que uma pessoa assim seria eliminada do BBB? Não me peçam pra explicar. Nós iremos achar o tom, um acorde com um lindo som, e fazer com que fique bom. O show tem que continuar, quem sai hoje é você Sarah".