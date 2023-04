SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A humorista Dani Calabresa falou sobre relacionamentos no "Saia Justa". Em edição exibida na última quarta-feira (12), a apresentador do CAT BBB falou sobre o acordo que tem com o marido, Richard Neuman, quanto a possibilidades e flertes.

"Eu pus um chip na virilha do Richard. Vocês estão falando isso de 'Se você fizer não me conta'... Tem carma que eu já... Eu já passei por isso na minha vida. O quê?! Eu ligo para o Leo Dias na hora e falo: 'Segue ele' (risos)", comentou Dani, sobre traição. Em 2014, o ex-marido de Dani, Marcelo Adnet, foi flagrado aos beijos com outra mulher no Leblon.

Questionada sobre ciúmes, a humorista também admitiu que não consegue lidar bem: "Eu sou... Mas não tanto...". Astrid Fontenelle complementou falando sobre a existência de aplicativos que rastreiam celulares, causando mais risadas na bancada do programa.

Atualmente, Dani Calabresa é destaque dentro do BBB 23, comentando os fatos da semana e comentários dos espectadores no CAT BBB.