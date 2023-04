SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta segunda-feira (17) o baterista da banda Azymuth, Ivan Conti, conhecido como Mamão. O anúncio foi feito em sua conta do Instagram, nesta terça (18), e a causa da morte não foi revelada. O músico tinha 76 anos.

"Amigos, depois de 50 anos juntos, o amor da minha vida se foi para os braços do Pai! Com coração dilacerado, eu e meus filhos comunicamos que o Ivan Miguel Conti Maranhão, o nosso Mamão, faleceu", diz a mensagem assinada conjuntamente pela mulher, Sandra, e os filhos Ivana e Thiago.

A publicação ainda informa que o velório será realizado nesta quinta, em horário a ser confirmado. Não há detalhes sobre a abertura para que fãs participem da cerimônia.

Nascido no Rio de Janeiro, Conti começou a carreira como violonista de um grupo de bossa nova, até enveredar para o rock nos anos 1960. Foi apenas na década seguinte, no entanto, que ganhou projeção como membro do Azymuth, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos.

Misturando rock, rock progressivo, jazz, samba e funk americano, o grupo estava ativo desde 1973 e colecionava um repertório majoritariamente instrumental, com canções como "Linha do Horizonte" e "Voo Sobre o Horizonte".

Formado inicialmente por Conti, José Roberto Bertrami e Alex Malheiros, o Azymuth ganhou nova formação em 2012, após a morte de Bertrami. Foi quando Fernando Moraes assumiu o teclado da banda.

Ao lado do Azymuth e também em carreira solo, Conti gravou com músicos importantes, como Gal Costa, Chico Buarque, Roberto Carlos, Jorge Ben Jor, Maria Bethânia, Raul Seixas e Paulinho da Viola.