SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pocah, Tati Quebra Barraco, Lexa e outros artistas se mobilizaram durante o último fim de semana em busca de notícias sobre MC Sabrina. A funkeira estava "desaparecida", disse a ex-BBB em publicação nas redes sociais.

"Procurei algumas pessoas próximas e as notícias não são nada boas. Papo de 'cárcere privado', 'depressão' e até 'estado vegetativo'. Uma das pioneiras do funk 'desaparece' e ninguém está falando nada", desabafou Pocah em publicação no Instagram.

A artista é considerada "uma das grandes precursoras do funk melody", afirmou Lexa em publicação no Twitter. Sabrina fez parte do "Furacão 2000", primeira produtora a fazer sucesso com hits do início da década passada, e movimentou bailes no Rio de Janeiro.

Sabrina não manteve agenda de apresentações ativa nos últimos anos, informou a Quem. O último lançamento musical da cantora ocorreu em dezembro de 2020.

Antes da divulgação do posicionamento oficial, a última publicação de MC Sabrina nas redes sociais foi realizada em agosto de 2022. "Dessa Vez", "Bonde Passando", "Implacável", "Ela Joga o Cabelo" estão entre os sucessos da artista, afirmou Pocah.

MC Sabrina postou um vídeo nos stories do Instagram para dizer que está afastada por motivos pessoais. "Um beijo no coração de vocês, que sempre estão olhando tudo, e o meu desculpa também, né? Por que não?".

POSICIONAMENTO OFICIAL DE MC SABRINA

DJ Junior da Providência, ex-marido da cantora, acusou a família de MC Sabrina de cárcere privado e de mantê-la dopada durante entrevista ao podcast "Papo de Cria" em abril de 2022.

Em posicionamento oficial divulgado no perfil oficial de MC Sabrina no Instagram, a artista foi diagnosticada com transtorno de bipolaridade e está em tratamento pelo SUS desde 2017.

"Viemos, por meio desta, esclarecer que as acusações caluniosas de 'cárcere privado', e 'dopar' a MC Sabrina não procedem", diz o texto.

"A mesma também realiza atividades físicas diárias próximo a sua residência", completou o comunicado. A equipe publicou informações de um laudo médico na sequência.

POCAH QUER CONVERSAR COM SABRINA

A participante do "BBB 21" compartilhou um vídeo da vereadora Veronica Costa (PL), que apareceu ao lado da delegada Gabriela Von Beauvais. Elas afirmaram que um inquérito investigava o paradeiro de MC Sabrina.

Pocah voltou a se posicionar após o posicionamento divulgado pelo perfil oficial da funkeira. "Eu só quero falar com ela. Que ela receba o devido tratamento psicológico e as coisas sejam esclarecidas".

A ex-BBB informou que será recebida na casa de MC Sabrina após entrar em contato com familiares. "Estou feliz porque vou encontrá-la. Vou ajudar no que for preciso", concluiu nos stories do Instagram.