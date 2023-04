SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O público do cantor Gustavo Mioto levou um susto durante uma apresentação em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, no último domingo (16). Fogos de artifício que eram parte da atração atingiram algumas pessoas da plateia.

Uma mulher de 22 anos teve que ser encaminhada ao pronto-socorro do município e registrou um boletim de ocorrência. Em nota enviada à reportagem, a Polícia Civil afirma que o caso foi registrado como lesão corporal e que "realiza diligências para apurar os fatos".

A assessoria de imprensa do cantor diz que o acidente ocorreu por falhas no equipamento e que suspendeu o uso do artefato dos próximos shows. "A equipe e empresário do cantor estão a frente do ocorrido e já estão em contato com as pessoas envolvidas prestando o suporte necessário", informou por meio de nota encaminhada à reportagem.

O cantor está divulgando o último DVD em comemoração aos 10 anos de carreira, lançado no início deste ano. Em abril, ele também iniciou os shows da turnê "Conexão".