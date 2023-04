RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O BBB 23 nem mal acabou e Ana Clara Lima, 26, já está envolvida em um novo projeto. Escolhida para herdar de Marcos Mion a segunda temporada do "Túnel do Amor", um reality de relacionamento do Multishow, a apresentadora não escondeu a empolgação com a primeira atração solo de sua carreira de apenas cinco anos. Ela também tratou de afastar o boato de que o relacionamento recém-assumido com o advogado paulista, Bruno Tumoli, era uma jogada de marketing para divulgar o programa. "É namoro real".

"O 'Túnel do Amor' chegou na minha vida desde o final do ano passado e as pessoas me perguntavam como eu iria apresentar um programa de relacionamento sem nunca ter namorado. Nunca namorei mesmo. Levei 25 anos para namorar, mas eu já estava namorando quando comecei a gravar o programa", contou Ana Clara que explicou o motivo de ter escondido o rapaz. Ela até divulgou um perfil fake nas redes sociais para afugentar "pessoas fofoqueiras".

"Marquei um o perfil como se fosse o dele porque sabia que as pessoas iriam clicar, iriam querer saber quem ele era e está lá o anúncio do meu programa maravilhoso (risos). Era para as pessoas focarem no 'Túnel' e não nele. Sabia que iriam aparecer pessoas fofoqueiras", riu Ana Clara que reforçou a discrição inicial com o namoro.

"Bruno é uma pessoa que não é da mídia nem tem interesse em se relacionar com esse mundo e eu também sou uma pessoa discreta. Não gosto de estar na boca da fofoca. Não deixei de sair para lugar nenhum e a gente viveu tranquilamente como se nada tivesse acontecido em vários eventos públicos, como o Carnaval, por exemplo. Agora, assumimos e pronto", comentou com naturalidade.

Na coletiva de lançamento do programa, Ana disse que morou em São Paulo por um mês e que só teve uma folga. Ela respirou o reality 24 horas por dia. "Foi uma experiência incrível. Tive o contato físico também com os participantes. Tinha aquela experiência mais distante, de assistir tudo por uma tela, ou então falava no final, mas também tive aquela coisa de entrar na casa, olhar na cara das pessoas, interagira com eles ao vivo, foi o mais diferente que tive como experiência. Foi o mais legal."

A apresentadora brincou que antes mesmo de ser chamada para comandar o 'Túnel' era fã do programa. Ela e alguns amigos "Amo esse programa! De verdade. Assisto tudo e é muito divertido. Meus amigos ficaram muito felizes quando contei sobre o convite mas reclamaram: 'que saco, agora a gente não pode entrar para participar!'", entregou Ana.