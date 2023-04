SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Luciano Chirolli iniciou uma campanha virtual a fim de arrecadar fundos para uma cirurgia. Em publicações nas redes sociais, o intérprete de Mafioso em "Fina Estampa" precisa realizar um procedimento no quadril, devido a uma necrose no fêmur. A meta é atingir R$ 70 mil -valor que está quase completamente arrecadado.

"Neste momento, Luciano encontra-se impossibilitado de trabalhar por conta de uma séria necrose no fêmur devido a uma osteopenia no quadril, o que o imobilizaria por muitos meses caso tenha de aguardar a cirurgia via rede pública de saúde, o que comprometeria seriamente sua condição de sobrevivência", diz o texto da campanha virtual.

Além do procedimento cirúrgico, o valor engloba sessões de fisioterapia por dois meses, aluguel de materiais hospitalares a serem usado em casa, medicamentos e outras despesas extras.

Até as 18h desta terça-feira (18), a campanha virtual de Chirolli -que também atuou recentemente em "Desalma"- havia arrecado cerca de R$ 68,8 mil.