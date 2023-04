SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sonia Abrão, apresentadora do programa A Tarde É Sua, na RedeTV!, relembrou a cobertura que fez sobre o sequestro que culminou na morte de Eloá Cristina. Em 2008, a jovem foi mantida em cativeiro pelo namorado, e a jornalista noticiou ao vivo o desenrolar da história e entrevistou ela e o sequestrador, Limderberg Fernandes.

"Sem dúvida foi o momento mais dramático da minha carreira! Fui a única pessoa com quem ela falou, ainda no cativeiro, três dias antes de ser morta. Fiquei muito tensa e emocionada", afirma Sonia em entrevista à revista Quem. "Faria tudo de novo".

Na época, ela foi criticada pelo modo como realizou a cobertura, com alguns telespectadores a chamando de sensacionalista. A apresentadora diz que não tem problema em se desculpar ou medo de algum cancelamento nas redes sociais.

"Não tenho problema nenhum em me desculpar. Isto tanto na vida pessoal, quanto profissional. E faço de coração, nada a ver com o medo de ser cancelada, como acontece com muitos por aí."