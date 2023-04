SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Série de livros que se tornaram sucesso de vendas e renderam uma trilogia de filmes blockbusters, a saga "Crepúsculo" agora ganhará uma série para Lionsgate+, o serviço de streaming do estúdio. As informações são do portal The Hollywood Reporter, especializado na cobertura de cinema e televisão.

Ainda em fase inicial de produção, a série não tem previsão de estreia. Não há também um elenco ou equipe criativa envolvida escalados. Ainda de acordo com a The Hollywood Reporter, a autora dos livros, Stephenie Meyer, pretende participar da adaptação.

A saga literária, que chegou ao cinema em 2008, narra a história de Bella, uma garota adolescente que se apaixona por Edward, um garoto exótico de sua escola que ela descobre ser um vampiro.

O rapaz também desenvolve sentimentos pela jovem e precisa proteger a moça de outros vampiros enquanto desenvolvem um relacionamento, abalado pela chegada do lobisomem Jacob, interpretado por Taylor Lautner.

Os filmes se tornaram blockbusters e lançaram ao estrelato artistas como Kristen Stewart, Robert Pattinson e Lautner.