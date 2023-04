SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta anunciou duas músicas em português em suas redes sociais nesta quarta-feira (19), uma hoje (20) às 21h, que conta com o cantor Hitmaker, e outra com MC Ryan SP no dia 27 de abril. De acordo com a artista, as duas faixas celebram a finada parceria dela com a Warner Music Brasil.

"Essas músicas vão marcar o finalzinho da minha parceria com a Warner Music Brasil, celebrando essa jornada que foi incrível", diz a cantora no vídeo compartilhado.

Anitta manifestou em público seu incômodo com a gravadora em março deste ano. Um usuário do Twitter disse que seu sonho era que a Anitta saísse da Warner para ir para uma gravadora que a valorizasse. A cantora respondeu a publicação dizendo que compartilhava o sonho.

"Meu amor se tivesse uma multa para pagar, eu já tinha leiloado meus órgãos por mais caro que fosse para sair fora. Mas infelizmente não tem. Quando a gente é novo e ainda não sabe muito tem que prestar muita atenção nas coisas que assina... Se não pode passar uma vida inteira pagando pelo erro", escreveu a cantora no Twitter.

No começo de abril, veio a público o fim da parceria de Anitta com a Warner Music Brasil. "Nós concordamos em seguir caminhos diferentes. Anitta gostaria de agradecer ao time da Warner por todo o suporte, e a gravadora deseja tudo de melhor para o futuro da cantora", diz um comunicado publicado nas redes sociais da cantora.

Hitmaker, que participa da faixa que deve sair hoje, já colaborou com Anitta na faixa "Ai Papai". Também estão entre as mais ouvidas do cantor "Reverse", com Ana Castela , e "No Love", com MC Kevin o Chris.MC Ryan SP, que vai estar na faixa do dia 27, é dono das faixas "Felina", "Sereia" e "Ela Pirou na Dodge RAM".