SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CNN encerrou nesta quarta (19) o contrato com o jornalista Felipe Moura Brasil. A informação foi confirmada à Folha de S.Paulo pela emissora.

Por meio de nota, o profissional e a empresa dizem que "decidiram, em comum acordo, pelo distrato do contrato por não terem chegado a um consenso sobre a conciliação das diferentes frentes de trabalho do jornalista com as demandas da emissora".

A CNN diz ainda que "agradece a Felipe Moura Brasil pelo profissionalismo, pela dedicação e pela excelência à frente do programa CNN Arena e nas participações em outros jornais, como o WW. A emissora deseja sorte em sua jornada daqui em diante".

Moura Brasil participava do programa CNN Arena, que ia ao ar no fim de tarde na emissora. Ele assina também uma coluna no jornal "O Estado de S. Paulo" e integra a programação da Eldorado FM.

O âncora sempre manteve opiniões críticas ao governo de Lula (PT) e de Jair Bolsonaro (PL).

"Senão o PT volta. Senão Bolsonaro fica. Se criticar Bolsonaro, você vira comunista pró-Lula. Se criticar Lula, vira fascista pró-Bolsonaro. Se for 'nem Lula nem Bolsonaro', você é Lula para bolsonaristas e Bolsonaro para lulistas (que saíram do armário). Bando de maniqueístas", escreveu ele em seu perfil no Twitter na eleição presidencial de 2022.

Na semana passada, ele defendeu o senador Sergio Moro (União Brasil-PR), que foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

O ex-juiz é acusado de caluniar o ministro do STF Gilmar Mendes.

Moro foi gravado em uma festa junina afirmando "isso é fiança. Instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes". Ele participava de uma brincadeira tradicional dos festejos em que as pessoas vão para a "prisão".

A PGR considerou que ele caluniou o magistrado, crime que tem como pena de 6 meses a quatro anos de prisão.

Felipe Moura Brasil publicou em seu perfil no Twitter vídeos da cena em que Moro faz a piada. Segundo ele, as cenas mostrariam o "contexto da piada sobre o HC de Gilmar".

"Só em um país do avesso isso pode dar cadeia de verdade", escreveu ele em uma postagem. "No Brasil, o sistema solta os envolvidos em suborno e quer prender quem fala piada com isso. A vingança chegou", disse ele em outro comentário.

Em outra mensagem, ele publicou imagens de bandeirolas de festa caipira com as frases "Vale 1 HC do Gilmar" e "HC do Gilmar".